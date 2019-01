Benfica vai solicitar divulgação pública das comunicações entre Xistra e o videoárbitro

O Benfica vai solicitar divulgação pública das comunicações entre Carlos Xistra e Fábio Veríssimo, árbitro e videoárbitro, respetivamente, do jogo das meias-finais frente ao FC Porto, que os encarnados perderam por 3-1, sabe Bola Branca.

Ao que Bola Branca apurou, o Benfica considera incompreensível que, depois de, na reunião antes do jogo, Xistra ter garantido que todos os lances seriam devidamente confirmados e que ele próprio iria ver as repetições, tal só tenha sucedido num lance. Os encarnados entendem que houve outros lances que justificariam a verificação.

Os encarnados acreditam que Xistra terá ignorado a indicação de Veríssimo de alegada falta no lance do primeiro golo do FC Porto (Óliver sobre Gabriel) e que não foi confirmar as imagens, como havia prometido na reunião prévia. O Benfica também se queixa de um golo alegadamente mal invalidado, ao terceiro minuto de descontos da primeira parte - Xistra não verificou as imagens no relvado.

A única ocasião em que o árbitro da Associação de Futebol de Castelo Branco consultou, efetivamente, o vídeo em campo foi para confirmar que a bola não tinha batido no braço de Seferovic, no lance do primeiro golo do Benfica, apontado por Rafa Silva.