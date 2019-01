A caminho do Panamá, Papa envia mensagem a Marcelo

O Papa Francisco está a caminho do Panamá, onde vai participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), percorrendo 9500 quilómetros em 13 horas de voo, desde o Vaticano.

Antes de deixar a sua residência, na Casa Santa Marta, o pontífice encontrou-se com um grupo de oito jovens refugiados, de várias nacionalidades, atualmente acolhidos pelo Centro Pedro Arrupe, dos Jesuítas, em Roma.

Ao sobrevoar Portugal, Francisco enviou a sua tradicional mensagem ao Presidente da República. Num telegrama destinado a Marcelo Rebelo de Sousa, o Papa garantiu que os portugueses estão sempre presentes nas suas orações e abençoou o povo português com alegria e paz.

A chegada ao aeroporto internacional de Tocumen está prevista às 16h30 locais (21h30 em Lisboa), com o acolhimento oficial pelo presidente da República do Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez; duas crianças, em trajes tradicionais, vão oferecer flores ao Papa. A receção conta ainda com a presença dos bispos católicos do país e cerca de dois mil fiéis, numa cerimónia sem discursos.

A cerimónia será acompanhada em vídeo, em direto, no Facebook e no site da Renascença. A emissão começa às 21h30 (hora portuguesa).

Do aeroporto, Francisco percorre 28 quilómetros até à Nunciatura Apostólica, onde pernoitará durante os cinco dias de sua estada no país.

Esta é a terceira edição internacional da JMJ presidida pelo Papa Francisco, depois de Rio de Janeiro, em 2013, e de Cracóvia, em 2016.



A organização da JMJ 2019 contabiliza, no arranque da iniciativa, mais de 100 mil peregrinos de 156 países, acompanhados por 480 bispos; o número de participantes deve aumentar significativamente nos momentos conclusivos do evento, entre sábado e domingo.

Os participantes são acompanhados por 20 mil voluntários do Panamá e 2445 voluntários internacionais; 2500 jornalistas estão acreditados.

A JMJ 2019 conta com a participação de 300 portugueses de 12 dioceses e seis congregações e movimentos (Salesianos, Caminho Neocatecumenal, Equipas de Jovens de Nossa Senhora, Juventude Mariana Vicentina, Schoenstatt e Focolares).

A delegação nacional integra 30 voluntários e seis bispos: D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa; D. Joaquim Mendes, presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família e bispo auxiliar de Lisboa; D. José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda; D. Manuel Felício, bispo da Guarda; D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga; e D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra.