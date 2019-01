Duas pessoas morrem intoxicadas por monóxido de carbono no Porto

Dois homens morreram esta quarta-feira devido a uma fuga de monóxido de carbono no Hospital de Magalhães Lemos, no Porto. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

O incidente ocorreu quando dois trabalhadores estavam a reparar uma caldeira na lavandaria do hospital.

O alerta foi dado às 9h43 e levou ao local 21 operacionais, apoiados por sete viaturas.





[em atualização]