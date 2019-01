Elias: "Sporting não pagava salários há dois, três meses"

Elias revela que, no final do mandato de Godinho Lopes, o Sporting tinha salários em atraso. O médio brasileiro recordou, em entrevista ao "UOL Esporte", a primeira passagem pelo Sporting, de 2011 a 2013, e teve pouco de agradável a dizer sobre os dois presidentes com que conviveu.

Na primeira aventura do médio brasileiro em Alvalade, o Sporting chegou às meias-finais da Liga Europa no primeiro ano. Contudo, no ano seguinte, ficou em sétimo no campeonato e Elias saiu a meio, no mercado de inverno, para o Flamengo, por empréstimo. Foi essa a temporada de transição de Godinho para Bruno de Carvalho.

"Tivemos dificuldades pela crise que Portugal vivia. O Sporting não pagava salários há dois, três meses. Havia uma crise política com a saída do presidente [Godinho Lopes] e isso atrapalha o desenvolvimento do futebol", comenta o médio, de 33 anos, agora no Atlético Mineiro.

O empréstimo ao Flamengo, em 2013, correu muito bem. Elias conquistou os adeptos e foi eleito o melhor jogador do Brasileirão. Porém, no final da cedência, não continuou no Fla. O médio não guarda boas recordações da forma como Bruno de Carvalho tratou o seu dossiê:

"O Flamengo não tinha dinheiro. Se houve um culpado [por não ter ficado no Flamengo], foi o presidente do Sporting [Bruno de Carvalho], que não queria fazer negócio. Eu fiquei muito triste, porque vivia um bom momento. Tentei fazer com que o Sporting entendesse isso, para dar sequência lá ou noutro lugar. Só que vi que o presidente estava muito teimoso. Não sei porquê, não sei o que aconteceu. Não me ouviu, afastou-me, deixou-me a treinar na equipa B e aí eu perdi o bom momento."

Elias revela que teve propostas do Valência e do Flamengo, mas que o agora ex-presidente do Sporting "não quis vender". "Ele queria que eu tivesse ido para a China. Mas o dinheiro não me move. É bom? É. Eu quero ganhar dinheiro? Quero. Mas, antes, quero atuar a um bom nível para que aí, sim, possa ganhar o dinheiro", sublinha.