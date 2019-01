Veja na Renascença a viagem do Papa ao Panamá e a Jornada Mundial da Juventude

Uma Jornada Mundial da Juventude em janeiro, em época de aulas e exames na faculdade, e num país a quase sete mil quilómetros de distância. As circunstâncias não ajudam à participação dos jovens portugueses, apesar de muitos acompanharem o evento deste ano com grande expetativa, uma vez que Lisboa é candidata a organizar a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A Renascença vai acompanhar todos os principais momentos desta JMJ com diretos na rádio, no site e nas redes sociais, em emissões interativas, em que os cibernautas podem comentar e colocar questões.



Quarta-feira, 23 janeiro

A chegada do Papa Francisco ao Panamá, na quarta-feira, é o primeiro momento acompanhado em direto no Facebook e no site da Renascença. A emissão começa às 21h30 (hora portuguesa).

Quinta-feira, 24 janeiro

Na quinta-feira, pode acompanhar o encontro do Papa com as autoridades do Panamá e com os bispos centro-americanos, às 15h40 e 16h15, respetivamente.

À noite, transmitimos na íntegra em vídeo, com intervenções em direto na rádio da vaticanista da Renascença, Aura Miguel, o primeiro encontro do Papa Francisco com os jovens no Panamá, na cerimónia de acolhimento da JMJ.



Sexta-feira, 25 janeiro

Na sexta-feira, durante a tarde, pode acompanhar a liturgia penitencial com jovens reclusos do Centro Correcional de Menores Las Garças de Pacora. À noite, às 22h30 pode ver a Via Sacra com os jovens, no site e no Facebook da Renascença.

Sábado, 26 janeiro



Sábado, a primeira transmissão está marcada para as 14h15, no site e no Facebook da Renascença, altura em que o Papa Francisco vai celebrar uma eucaristia e dedicar o altar da Catedral-Basílica de Santa Maria la Antigua. O altar, bem como o interior de toda a catedral da cidade do Panamá, foram restaurados especialmente para esta ocasião e tiveram “mão portuguesa”.

À noite, realiza-se um dos momentos mais aguardados da Jornada Mundial da Juventude: a vigília do Papa com os jovens. A cerimónia vai ter acompanhamento em direto com narração no Facebook e no site da Renascença, a partir das 23h30. A emissão vai ter o comentário do padre Vítor Gonçalves, assistente religioso da Renascença, e reportagem da vaticanista Aura Miguel, em direto do Panamá.

Domingo, 27 janeiro



No domingo, mostramos em direto a eucaristia celebrada pelo Papa Francisco, onde será também anunciado o país que irá organizar a próxima Jornada Mundial da Juventude. Os portugueses guardam uma expetativa particular face ao anúncio do local que o Papa Francisco escolherá para a próxima JMJ, em 2022, uma vez que Lisboa é candidata à organização. A emissão começa às 13h00, no site e no Facebook da Renascença, com intervenções na emissão da rádio.

Durante a tarde, iremos transmitir no Facebook e no site da Renascença a visita do Papa ao Lar do Bom Samaritano e o encontro com os voluntários da JMJ, no qual Francisco fará seu último discurso em terras panamenhas, às 15h45 e às 21h30, respetivamente.