Sporting garante médio promissor do Estoril

O Sporting está muito perto de contratar Matheus Nunes ao Estoril, de acordo com o jornal "Record". O médio brasileiro, de 20 anos, será aposta de presente para a equipa de sub-23 e, de futuro, para a equipa principal.

Matheus Nunes tem-se destacado pelo Estoril, clube com que também começou pelos sub-23, antes de subir ao plantel principal. O Sporting tem 500 mil euros para ficar com 50% do passe do médio, que deverá assinar contrato por quatro temporadas e meia. Está prevista a compra da restante percentagem: um milhão de euros por 30% e outro milhão pelos últimos 20%.

Ainda segundo o "Record", o jogador realizará exames médicos durante esta quarta-feira, para depois se vincular aos leões, blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros.

Matheus vai treinar às ordens de Marcel Keizer, embora esteja previsto que comece na equipa de sub-23, para adaptação à realidade de um grande e da I Liga.