Clássico azul e branco nos jornais

Os jornais desportivos desta quarta-feira concentram-se no clássico entre FC Porto e Benfica, que pendeu para os dragões, por 3-1.

"Fulminante", descreve "O Jogo" em manchete. "Fernando matou a reação do Benfica e carimbou passagem do dragão para a final". "Que jogão!" exalta o "Record". Grande espetáculo com golos e casos para todos os gostos. É nos casos e no poderio do FC Porto que "A Bola" se foca: "A lei do mais forte... e a do mais fraco". "Dragão eficaz vence superclássico que merecia muito melhor arbitragem", salienta o diário.

Os três jornais também falam da tragédia no Canal da Mancha: o desaparecimento do avião que transportava Emiliano Sala de Nantes para Cardiff. São escassas as hipóteses de encontrar o avançado argentino com vida.

Nota, ainda, para João Sousa, que fez história ao chegar às meias-finais do Open da Austrália, na vertente de pares.