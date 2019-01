Famoso robot da Guerra das Estrelas está em Lisboa

Abrem ao público, esta terça-feira, três novas exposições para ver em Lisboa, no MAAT, o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia.

No edifício da Central Tejo poderá visitar as exposições de Ana Santos e Carlos Bunga, artistas que venceram o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP e uma mostra sobre robótica.

Neste último caso, com alguns personagens bem conhecidos do público, como o robot R2-D2. A personagem da Guerra das Estrelas veio do museu do realizador George Lucas e é uma das 200 peças que fazem a exposição “Hello Robot”, que pretende refletir sobre a relação e interação do homem com estas máquinas inteligentes

"É uma viagem que nos aproxima cada vez mais a esta outra espécie que são os robots. Começamos numa espécie de gabinete de curiosidades, onde somos nós e eles, bastante separados. Depois aproximamo-nos, nos ambientes de trabalho e industrial. Ficamos ainda mais próximos no ambiente doméstico e depois ao tornarmo-nos nós próprios uma espécie de robots", diz Ameli Klein uma das curadoras, à Renascença.

Do outro lado da Central Tejo está a primeira retrospetiva do artista Carlos Bunga intitulada "Arquitetura da vida".

"Sem as pessoas, as arquiteturas são espaços fantasma. Retiramos as pessoas de Lisboa e a cidade fica fantasma, não faz sentido. As pessoas ativam esses lugares. No fundo, estamos a falar da vida também. As coisas que eu fui vendo são obras que se vão adaptando aos lugares porque me interessa que sejam obras que se apropiem não só do lugar, mas que sejam parte da história desse lugar", diz Carlos Bunga, que venceu em 2003 o prémio Novos Artistas da Fundação EDP.

Ana Santos também foi contemplada com o prémio em 2013. A artista apresenta agora no MAAT uma exposição que nasce de objetos quotidianos, como cabeceira de uma cama, um tubo de escape ou um casaco.

As três novas exposições do MAAT podem ser visitadas até 22 de abril.