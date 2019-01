Cristiano Ronaldo pode vir a perder condecorações

Cristiano Ronaldo arrisca-se a perder as duas condecorações que lhe foram atribuídas pelo Estado português, uma vez que a condenação a 23 meses de prisão com pena suspensa e a multa 18,8 milhões de euros, paga em Espanha, viola os deveres dos condecorados com Ordens Honoríficas da República Portuguesa.

A notícia é avançada pelo “Público”, que lembra os recentes acontecimentos com Armado Vara. Mas o capitão da seleção nacional pode, no mínimo, ser alvo de uma admoestação.

De acordo com o mesmo jornal, o ponto 1 do artigo 54.º da Lei das Ordens Honoríficas, refere que os membros ficam obrigados a “defender e prestigiar Portugal em todas as circunstâncias; Regular o seu procedimento, público e privado, pelos ditames da virtude e da honra; Acatar as determinações e instruções do Conselho da respetiva Ordem e dignificar a sua Ordem por todos os meios e em todas as circunstâncias”.

O ponto 2 do mesmo artigo refere que “os membros honorários têm o dever de não prejudicar, de modo algum, os interesses de Portugal”.

CR7 foi condecorado em 2014 como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal, e em 2016 com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.

O jogador não pagou 5,7 milhões de euros ao fisco espanhol entre os anos de 2010 e 2014. Além do reconhecimento de culpa e da multa, CR7 aceitou dois anos de prisão, com pena suspensa.