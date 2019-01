Luís Filipe Vieira "atira-se" ao VAR. "É fácil penalizar o Benfica"

O presidente do Benfica ficou visivelmente descontente com a arbitragem de Carlos Xistra durante a meia-final da Taça da Liga, perdida para o FC Porto (1-3), esta terça-feira mas não se ficou somente pelo chefe da equipa de juízes que marcou presença em Braga.

Aliás, para Luís Filipe Vieira, o alvo principal foi mesmo o vídeoárbitro (VAR), Fábio Veríssimo.

"Estamos preocupados e de que maneira. Debaixo desta nuvem de fumo dos e-mails, dos malas ciao e de tudo o que anda para aí, já toda a gente nos condenou na praça pública mas até agora nenhum tribunal condenou nem vai fazê-lo de certeza. Quando vemos um homem que está com câmeras de televisão à frente e um árbitro que não consegue ver um fora-de-jogo e faltas a meio-campo, então esse homem não pode apitar mais. Quando com uma televisão à frente não consegue fazer isso e ainda tem a lata de dizer ao árbitro para anular o primeiro golo - curiosamente o árbitro depois teve a coragem de o validar -, então é mesmo algo que nos deixa cada vez mais preocupados. É fácil penalizar o Benfica", disparou, na "zona mista" do Municipal minhoto.

Mas mais: o líder dos encarnados terá confrontado o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, relativamente às ameaças que vários juízes estarão alegadamente a receber,

"Eu já fui ao Conselho de Arbitragem e já tive a ousadia de o dizer frontalmente ao seu presidente que a culpa é deles. Basta ver o que esse passou com a história dos e-mails e tudo o que tem acontecido para vermos que há determinados árbitros que foram praticamente escorraçdos da arbitragem e nem sabemos porquê. Eu sei que há arbitros condicionados, que viram as suas famílias serem ameaçadas. Não querem descobrir a verdade não sei porquê. Algo se está a passar", prosseguiu, deixando um repto ao apoio dos adeptos até ao final da época.

"Ninguém nos vai vergar, isso ficou bem demonstrado neste campo em que a tal equipa que era para abater deu um show de bola na primeira meia-hora e não virou o resultado por manifesta má sorte. Os nossos grandes objetivos são a Europa e o campeonato e se estivermos todos juntos e continuarmos assim vamos subir muito mais. Tempos um chapéu por cima que é a bandeira do Benfica e quem não a respeitar não deve pertencer a etsa família. Fiquem cientes disto", rematou Vieira.