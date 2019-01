Revelado áudio de Sala durante o voo: "O avião está a cair aos pedaços"

O jornal "Marca" divulgou uma mensagem áudio arrepiante enviada por Emiliano Sala, durante o voo que ligava Nantes e Cardiff. O avançado que se preparava para assinar pelo emblema inglês demonstra o medo sentiu em relação ao estado da avião que fazia a ligação.

"O avião parece que está a cair aos pedaços, estou morto. Se dentro de uma hora e meia não tiverem novidades minhas, não sei se vão mandar alguém para procurar-me. Que medo que tenho. Amanhã à tarde já começo a treinar com a nova equipa, vamos ver o que se vai passar aqui", pode ouvir-se.

Emiliano Sala seguia a bordo do avião do dono do Cardiff, clube que o contratara ao Nantes, por 17 milhões de euros. O aparelho perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo na área de Guernsey-Alderney. As buscas têm sido intensas, no entanto, o avião não foi, ainda, encontrado. O chefe das buscas no Canal da Mancha confirmou que as autoridades não estão "à espera de encontrar alguém vivo".

As operações de buscas são levadas a cabo por dois aviões, dois helicópteros e um bote salva-vidas.