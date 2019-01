Conceição elogia maturidade da equipa na vitória frente ao Benfica

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deixou uma curta análise à partida frente ao Benfica, emocionado com o desaparecimento do antigo jogador no Nantes, Emiliano Sala.

"Não me apetece falar muito sobre o jogo, poderia falar da maturidade da nossa equipa, a nossa pressão. Demos mais campo ao Benfica no segundo tempo, as oportunidades do Benfica surgiram por erros nossos", começou por dizer.

Conceição deixou ainda uma crítica ao Benfica, em relação à música de tourada reproduzida no Estádio da Luz após a vitória encarnada sobre o FC Porto, a contar para o campeonato: "Poderia falar de touradas, mas eu tenho respeito pela instituição do Benfica".

O técnico do FC Porto deixou nova mensagem para o antigo jogador, Sala, que estava a bordo de um avião desaparecido, e que se presume o pior cenário: "O meu pensamento e coração vão para a família do Emiliano Sala, um miúdo fantástico e que neste momento os familiares estão a sofrer muito".

Os dragões venceram por 3-1 o Benfica e estão na final da Taça de Portugal, onde vão defrontar o vencedor do Braga-Sporting, disputado esta quarta-feira.