Presidente condecora padre João Seabra dia 29

Marcelo Rebelo e Sousa regressa do Panamá no dia 28 e logo no dia seguinte, 29, quer enche o Palácio de Belém de católicos na condecoração ao padre João Seabra. A condecoração já tinha sido anunciada em Novembro pelo Presidente, mas só agora foi marcada: dia 29, às 18 horas no Palácio de Belém, com entrada livre para quem quiser assistir.

“Quero ter o prazer de ver uma invasão de católicos no Palácio de Belém”, disse o Presidente logo quando anunciou a condecoração, numa outra homenagem ao padre João Seabra.

João Seabra foi, durante anos, vizinho e colega de escola de Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje cónego, o padre João Seabra desempenhou, ao longo dos anos, várias missões marcantes na Igreja de Lisboa: prior de Santos, capelão da Universidade Católica, prior da Encarnação, no Chiado.

O Presidente da República chega na sexta-feira ao Panamá, onde vai acompanhar a Jornada Mundial da Juventude e já disse que espera trazer de lá a “boa notícia” da escolha de Lisboa como local escolhido para a Jornada Mundial da Juventude de 2022. O anúncio da cidade onde vai decorrer o maior encontra da juventude católica será feito no fim da missa de dia 27. Marcelo regressa nesse dia a Portugal, onde só chegará a 28.