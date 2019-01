João Félix: "No FC Porto perdi a alegria, mas reencontrei-a em Lisboa"

João Félix, avançado do Benfica, recordou a passagem pelo FC Porto na formação com mágoa. Em entrevista no "Players' Tribune", a jovem promessa das águias diz que na cidade Invicta não acreditaram nele.

"Quando tenho a bola, estou no meu melhor. Mas quando jogava nas equipas jovens do FC Porto, isso nem sempre acontecia. Não acreditavam em mim tanto quando eu. Não confiavam em mim no campo. Criticavam o meu tamanho. Tiravam-me do campo, tiravam-me a bola. No FC Porto, perdi a minha alegria. Em Lisboa, recuperei-a. Demorou algum tempo. Tive de voltar a provar o meu valor. Mas o Benfica tem um estilo de jogo bonito", diz.

Félix, que leva esta temporada seis golos em 18 jogos disputados com apenas 19 anos, recorda o momento em que trocou a casa em Viseu para ir viver no Porto. "Fazia 120 quilómetros quase todos os dias. Quando fui para lá viver disse ao meu pai que não queria ficar, chorei muito. O meu pai disse-me, 'ficas esta noite, se amanhã sentires o mesmo nunca mais te trago para aqui'".

O primeiro golo da promessa encarnada na equipa principal foi no clássico frente ao Sporting, na terceira jornada do campeonato. Félix recorda o momento "mais fixe" da sua vida: "Estávamos a perder e entrei em campo. Com cinco minutos para jogar, estávamos a pressionar. Não sou goleador, mas estava a tentar avançar no terreno. Ao minuto 86, o Rafa fez uma corrida do lado direito e estava à procura de cruzar, fez um grande cruzamento. Eu fiz a parte fácil".

"Não me lembro bem do que aconteceu a seguir. Lembro-me do anúncio no estádio, houve uma pausa e o público gritou: 'FÉLIX'. O momento mais fixe da minha vida, sem dúvida", rematou.