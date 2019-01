Suspensas operações de busca pelo futebolista Emiliano Sala

A informação foi avançada pela polícia de Guernesey, via Twitter, pelas 18h locais (menos uma hora em Lisboa).

As operações de busca pelo avião privado que desapareceu dos radares esta terça-feira de manhã, ao sobrevoar o Canal da Mancha, em rota de Nantes para Cardiff, no País de Gales, foram suspensas.





"As operações foram suspensas com o pôr-do-sol. O plano é que sejam retomadas assim que o sol nascer na quarta-feira. Não serão prestados mais esclarecimentos hoje", lê-se na publicação.

A bordo do avião privado seguia o avançado argentino Emiliano Sala, de 28 anos, que se preparava para deixar o Nantes para ir jogar pelo Cardiff, após ter sido contratado pelo clube galês por 17 milhões de euros.

A esperança de encontra Sala e o piloto do avião com vida é ínfima, assumiu esta tarde o chefe das buscas no Canal da Mancha, John Fitzgerald.

"Não estamos à espera de encontrar alguém vivo. Não acredito que a guarda costeira esteja. Simplesmente não sabemos como [o avião] desapareceu. Ele desapareceu completamente, não houve conversa no rádio."

As operações de buscas desta tarde envolveram dois aviões, dois helicópteros e um bote salva-vidas.