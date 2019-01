Sérgio Oliveira sobre Sala: "Nada disto é justo"

O médio do FC Porto Sérgio Oliveira reagiu com tristeza ao desaparecimento do antigo colega de equipa Emiliano Sala. Nas redes sociais, o português deixou uma mensagem ao argentino:

"Que Deus te tenha em paz, estejas onde estiveres, Papi. Que grande homem és, eras ou não sei. Já não sei nada amigo, só sei que nada disto é justo. As minhas orações são para ti, para a tua família e para todos que partilharam alguma parte da vida contigo".

Sérgio Oliveira foi colega de equipa de Sala na temporada 2016/17, durante o empréstimo ao Nantes, durante a segunda metade da época.

Emiliano Sala seguia a bordo de um avião que desapareceu esta manhã, durante a viagem entre Nantes e Cardiff. O aparelho perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo na área de Guernsey-Alderney.

As buscas têm sido intensas, no entanto, o avião não foi, ainda, encontrado. O chefe das buscas no Canal da Mancha confirmou que as autoridades não estão "à espera de encontrar alguém vivo".