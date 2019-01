Paulo Bento vence Bahrain e está nos "quartos" da Taça Asiática

A seleção da Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento, garantiu a qualificação para os quartos-de-final da Taça Asiática, após vencer o Bahrain por 2-1.

A equipa orientada pelo técnico luso adiantou-se no marcador no final da primeira parte, pela autoria de Hee-Chan Hwang, aos 43 minutos. O Bahrain empatou já no segundo tempo, por Al Rohaimi, aos 77 minutos de jogo.

No prolongamento, a formação da Coreia do Sul chegou ao golo da vitória, apontado por Jin-Su Kim.

Nos quartos-de-final, a formação sul-coreana aguarda o vencedor do duelo entre Catar e Iraque.