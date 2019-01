Bruno Baltazar é o novo treinador do Estoril

O Estoril anunciou a contratação do treinador Bruno Baltazar, que sucede a Luís Freire na liderança da equipa.

O técnico de 41 anos deixou o APOEL do Chipre esta temporada. Baltazar orientou ainda o AEL Limassol, o Olhanense, Casa Pia, Atlético CP, Sintentre e conta ainda com passagens pela seleção das Filipinas, onde foi adjunto de Sven-Goran Eriksson.

Em declarações no site oficial do clube "canarinho", Bruno Baltazar mostrou-se naturalmente satisfeito por assinar pelo clube da Linha. "Chego ao Estoril Praia com uma expectativa positiva e a um clube com aspirações claras desde o início da época".

"Venho com espírito de missão e empenhado para representar um clube histórico, de Primeira Liga e que, apesar de estar a atravessar um momento menos bom e de estarmos conscientes das dificuldades, estamos focados para ajudar o clube a atingir o seu objetivo", adicionou.

O Estoril é atualmente quarto classificado da II Liga, a oito pontos de um lugar de subida, ocupado pelo Famalicão e a dez do líder, Paços de Ferreira