Chidozie emprestado ao Rizespor até ao final da temporada

O Rizespor anunciou a contratação do defesa Chidozie Awaziem, proveniente do FC Porto.

O central nigeriano segue para o emblema turco por empréstimo até ao final da temporada, segundo anunciou o Rizespor em comunicado oficial. O internacional estava sem espaço na equipa do FC Porto, e ficou com as oportunidades ainda mais reduzidas com a chegada de Pepe.

Chidozie disputou apenas duas partidas esta temporada, frente ao Varzim para a Taça da Liga, e oito minutos contra o Galatasaray para a Liga dos Campeões.

Este é o segundo empréstimo de Chidozie, depois de ter passado a última temproada cedido ao Nantes. O central chegou ao FC Porto em 2014, e somou um total de 15 jogos pela equipa principal e 68 pela equipa B.