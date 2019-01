Nantes reage ao desaparecimento de Sala: "Continuamos com esperança"

O Nantes lamentou as notícias do desaparecimento do jogador Emiliano Sala e mantém a esperança que os passageiros do voo "sejam encontrados com vida".

Num comunicado oficial, a direção do clube, na pessoa do presidente Waldemar Kita, deixou uma mensagem aos familiares e amigos do jogador argentino. "Penso nos seus amigos e familiares e ainda tenho esperança. Ele é um lutador, isto ainda não acabou, pode ainda ser encontrado".

"Ficaremos à espera de boas notícias e estamos muito emocionados com o apoio que temos recebido durante esta manhã", adicionou.

Em homenagem a Emiliano Sala, o clube organizou uma reunião de adeptos na "Place Royale", no centro da cidade.

O avançado argentino seguia a bordo do avião do dono do Cardiff, que o contratara ao Nantes, por 17 milhões de euros. O aparelho perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo na área de Guernsey-Alderney. As buscas têm sido intensas, mas o avião não foi, ainda, encontrado. O chefe das buscas no Canal da Mancha confirma que as autoridades esperam o pior: