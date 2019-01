Sérgio Conceição pede um milagre por Emiliano Sala

Sérgio Conceição reagiu ao desaparecimento de Emiliano Sala. O treinador do FC Porto orientou, no Nantes, o avançado argentino, que está desaparecido desde a noite de segunda-feira, quando o avião que o transportava de França para o Reino Unido sumiu dos radares.

No Twitter, Conceição deixou uma mensagem a Sala e pediu por um milagre: "Um grande jogador, um enorme homem. Alguém que dá tudo no campo e na vida. Determinação e dedicação incríveis. Se os milagres existem, então peço um agora. O meu coração, os meus pensamentos estão contigo, com a tua família e com a família do Nantes."

Emiliano Sala seguia a bordo do avião do dono do Cardiff, clube que o contratara ao Nantes, por 17 milhões de euros. O aparelho perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo na área de Guernsey-Alderney. As buscas têm sido intensas, no entanto, o avião não foi, ainda, encontrado. O chefe das buscas no Canal da Mancha confirmou que as autoridades não estão "à espera de encontrar alguém vivo".

As operações de buscas são levadas a cabo por dois aviões, dois helicópteros e um bote salva-vidas. O avançado argentino, de 28 anos, era um dos tripulantes do avião desaparecido. O outro era o piloto.

Os donos do Cardiff assumiram-se, entretanto, "muito chocados" com as notícias do desaparecimento de Sala. O clube galês tinha despendido 17 milhões na contratação do jogador aos franceses do Nantes.