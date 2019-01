Juízes da Relação declaram prescritos crimes de Vale e Azevedo no Benfica

O Tribunal da Relação de Lisboa declarou prescritos os crimes de que João Vale e Azevedo enquanto presidente do Benfica.

E ex-líder dos encarnados estava acusado de crimes relativos ao desvio de verbas dos direitos televisivos do Benfica, alegadamente cometidos nos anos de 1998 e 1999.

O processo até tinha julgamento agendado para dia 7 de março, mas fica agora sem efeito.

Para os juízes desembargadores a prescrição do processo ocorreu em 2018, mais de 20 anos depois dos alegados crimes terem sido praticados.

Vale e Azevedo está neste momento a viver em Londres, mas tem ainda uma condenação a dez anos de prisão pendente e um outro julgamento por burlas agendado para março.

No processo que agora prescreve, o ex-presidente do Benfica é acusado dos crimes de peculato e de falsificação de documentos.

Vale e Azevedo era acusado do desvio de 1,2 milhões de direitos televisivos do Benfica, com os factos a terem ocorrido há 19 e 20 anos.

Segundo escreve o DN, neste caso, o pedido de prescrição que a defesa apresentou em maio de 2018 foi rejeitado em primeira instância, com o fundamento de ter existido interrupção e suspensão do decurso do prazo prescricional durante o inquérito que só teve acusação do Ministério Público (MP) em 2013.

Um dos factos invocados por juiz e Ministério Público era a suspensão dos prazos enquanto Vale e Azevedo estava detido ao abrigo do Mandato de Detenção Europeu, entre outubro de 2012 e maio de 2018.