Tribunal da Relação de Lisboa declara prescritos os crimes de Vale e Azevedo no Benfica

O Tribunal da Relação de Lisboa declarou prescritos os crimes de que João Vale e Azevedo estava acusado, segundo avança o "Diário de Notícias", esta terça-feira. Em causa estava um alegado desvio de verbas dos direitos televisivos do Benfica, em 1998 e 1999. O processo tinha julgamento marcado para 7 de março, porém, com esta decisão, fica sem efeito.

De acordo como "DN", os juízes desembargadores consideram que a prescrição ocorreu em 2018. Vale e Azevedo respondia por peculato e falsificação de documentos, mais especificamente o desvio de 1,2 milhões de euros de direitos televisivos do Benfica, tendo os alegados factos ocorrido há 19 e 20 anos. O pedido que a defesa do antigo presidente do Benfica apresentou em março foi rejeitado em primeira instância. Seguiu recurso para a Relação, onde Vale e Azevedo teve resultado que desejava.

Este processo não contava para o mandado de detenção europeu que Portugal emitiu. Inglaterra cumpriu, extraditando o antigo presidente do Benfica para que este fosse condenado noutros processos. Vale e Azevedo, que regressou a Londres, tem pendente uma condenação a dez anos de prisão e um outro julgamento por burlas agendado para março.