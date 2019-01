"Não estamos à espera de encontrar alguém vivo", admite chefe das buscas por Sala

A esperança de encontrar Emiliano Sala com vida, após o desaparecimento do avião privado que o transportava para Cardiff, no País de Gales, é ínfima. A confissão é feita pelo chefe das buscas no Canal da Mancha, John Fitzgerald.

O avançado argentino seguia a bordo do avião do dono do Cardiff, que o contratara ao Nantes, por 17 milhões de euros. O aparelho perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo na área de Guernsey-Alderney. As buscas têm sido intensas, mas o avião não foi, ainda, encontrado. O chefe das buscas no Canal da Mancha confirma que as autoridades esperam o pior:

"Não estamos à espera de encontrar alguém vivo. Não acredito que a guarda costeira esteja. Simplesmente não sabemos como [o avião] desapareceu. Ele desapareceu completamente, não houve conversa no rádio."

As operações de buscas são levadas a cabo por dois aviões, dois helicópteros e um bote salva-vidas. O avançado argentino, de 28 anos, era um dos tripulantes do avião desaparecido. O outro era o piloto.

Os donos do Cardiff assumiram-se, entretanto, "muito chocados" com as notícias do desaparecimento de Sala. O clube galês tinha despendido 17 milhões na contratação do jogador aos franceses do Nantes.