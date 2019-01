“Mudanças no mundo do trabalho podem criar oportunidades para mais e melhores empregos”

A comissão é composta por personalidades do mundo dos negócios e do trabalho dos 27 Estados-membros, professores universitários e ainda organismos governamentais e não-governamentais. É liderada pelo primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, e pelo Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

O relatório “Work for a Brighter Future” foi apresentado em Genebra (Suíça) pela Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho e resulta de uma investigação de 15 meses.

Conheça algumas das recomendações que OIT faz no relatório “Work for a Brighter Future” (Trabalho para um Futuro Brilhante, na tradução para português):

No dia em que assinala 100 anos de existência, esta organização da esfera das Nações Unidas olha para o futuro – um futuro “cheio de oportunidades para mais e melhores empregos” – e desafia os governos de todo o mundo a enfrentar os desafios causados por uma transformação sem precedentes do mundo do trabalho.

Em prol de mundo melhor

“O mundo do trabalho enfrenta grandes mudanças, que podem criar muitas oportunidades para mais e melhores empregos”, defende o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven.

“Os governos, os sindicatos e os trabalhadores têm de trabalhar em conjunto para tornar as economias e o mercado de trabalho mais inclusivos. Esse diálogo social poderá ajudar a tornar a globalização algo bom para todos”, acrescentou na apresentação do relatório.

Na mesma ocasião, Cyril Ramaphosa defendeu que o relatório da comissão a que preside “é uma contribuição vital para a compreensão global das mudanças em curso – e que continuarão a surgir – no mundo do trabalho”.

“O relatório deverá estimular o compromisso e cooperação entre jurisdições nacionais e regionais, de modo a garantir que a economia e a sociedade global se tornem mais equitativas, justas e inclusivas”, acrescentou.

No relatório, a comissão defende que “são inúmeras as oportunidades que temos à frente para melhorar a qualidade do trabalho, alargar a escolha, reduzir o fosso entre os géneros e reverter os efeitos negativos da desigualdade global”.

“Mas nada disto acontece por si próprio. Sem uma ação decisiva, continuaremos a dormir num mundo repleto de desigualdade e incerteza”, alerta.

Para responder aos desafios criados pela tecnologia, as alterações climáticas e a demografia, é necessária uma resposta coletiva, sublinha ainda o documento da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, que defende uma agenda centrada nas pessoas, através do investimento nas suas capacidades e do trabalho sustentável e digno.