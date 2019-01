Leonete Botelho é a primeira jornalista a presidir à Comissão da Carteira Profissional

A jornalista Leonete Botelho foi eleita esta terça-feira para presidir à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ).

É a primeira vez que este órgão de co-regulação é liderado por um jornalista e também por uma mulher.

O Sindicato dos Jornalistas já reagiu à eleição de Botelho, sublinhando que a jornalista do "Público" está "em condições de aproximar os jornalistas e as redações do trabalho desenvolvido pela CCPJ".