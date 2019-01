No Braga-Sporting da Taça da Liga, "não interessa quem está à frente ou atrás no campeonato"

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, considera que a classificação do campeonato não terá qualquer influência sobre o desfecho do jogo com o Sporting para as meias-finais da Taça da Liga. O técnico arsenalista não se apoia, portanto, no terceiro lugar da sua equipa, contra o quarto dos leões, para chamar a si o favoritismo.

"É um jogo único. Acima de tudo, espero que seja um grande espetáculo. Posso garantir que estamos preparados para este grande desafio, contra um adversário com muitos recursos individuais e coletivos. Espero que seja um grande jogo. Não interessa quem está à frente ou atrás no campeonato. Este é um jogo a eliminar, o favoritismo é repartido entre todos e todos têm a mesma ambição. Queremos estar na final", frisou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Abel salientou a "identidade própria" do Sporting e garantiu que está preparado para a versão mais atacante e habitual dos leões, com "pressão à saída de bola", ou aquela que Marcel Keizer apresentou frente ao FC Porto, "com um bloco mais médio e na espera". O Braga quer continuar, "com menos, estar ao nível dos grandes":

"Individualmente, estamos longe. Coletivamente, conseguimos competir com essas equipas, porque somos uma equipa muito competitiva."



Guerreiros e leões encontram-se na quarta-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O Sporting de Braga-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.