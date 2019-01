Abel Ferreira: "Se o estádio não estiver cheio a culpa é da Liga"

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, fez duras críticas, esta terça-feira, à abordagem da Liga de clubes relativamente à Taça da Liga. O técnico arsenalista criticou o preço elevado dos bilhetes imposto para o jogo com o Sporting, das meias-finais da competição.

"Espero acima de tudo que amanhã [quarta-feira] esteja uma boa casa e que os nossos adeptos compareçam em força. Vou ter de dizer isto: se amanhã o estádio não estiver cheio, a culpa é da Liga. Fico triste quando as pessoas do futebol olham só para o lado económico. Os que têm maior poder económico, que possam vir e apoiar-nos aqui. Os que ficarem em casa que criem uma onda positiva, porque também contamos com esses", afirmou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Abel admitiu que a "final four", que se realiza em Braga, "é um evento mediático". "Vai-se notando entusiasmo. Toda a gente, de forma equilibrada, pode lucrar", assinalou o treinador do Sporting de Braga.

Guerreiros e leões encontram-se na quarta-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O Sporting de Braga-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.