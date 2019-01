Perdigão perto de trocar Chaves pelo Boavista

Perdigão está muito próximo de trocar o Desportivo de Chaves pelo Boavista, ao que Bola Branca apurou. O extremo brasileiro foi negociado esta terça-feira e ruma ao Bessa neste mercado de inverno.

O avançado, de 27 anos, representa o Chaves desde janeiro de 2016, ou seja, há três temporadas e meia. Pelos transmontanos, Perdigão marcou 13 golos em e 97 jogos. Esta época, começou como titular, no entanto, desde a chegada de Tiago Fernandes ao comando técnico do Chaves, passou a suplente.

Perdigão começou a carreira no Cianorte, do Brasil, antes de rumar ao Tourizense. Passou pela equipa B do Sporting de Braga, pelo Famalicão e pelo Desportivo das Aves, antes de ser contratado pelo Chaves.