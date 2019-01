Pai revela que Kévin Rodrigues quer o Sporting e que tudo se resolverá até quinta-feira

Kévin Rodrigues quer rumar ao Sporting, no entanto, a Real Sociedad está a complicar o negócio. Em entrevista a Bola Branca, o pai do lateral-esquerdo português, Armando Rodrigues, revela que o empréstimo - ou falta dele - se resolverá nos próximos dias.

"Vai-se tudo decidir amanhã [quarta-feira] ou quinta feira. O que ele quer é jogar e ele quer ir para lá, mas agora não sou eu que decido, é o clube. Está tudo junto para ele sair, agora o problema é que o clube está a pedir muito e o problema é esse. O Kevin quer renovar agora [com a Real], mas ainda não estão de acordo com tudo. E eles vão reunir-se quarta-feira ou quinta-feira e aí é que vão decidir alguma coisa. Se deixam o Kevin ser emprestado ou não", esclarece o pai do jogador de 24 anos.

Armando Rodrigues insiste que Kévin quer ser leão, porque o futebol português é uma montra maior que a Real Sociedad e porque, estando no Sporting, terá a janela da seleção nacional ainda mais aberta.

"A ideia dele e a minha é essa. É claro que [o Sporting] nos pode dar mais 'nabiças' que na Real Sociedad. É por isso", refere.