Resgate de Julen. Novas dificuldades adiam final da operação para quarta-feira

A operação de resgate de Julen, a criança que caiu, no dia 13, a um poço, na localidade de Totalán, na região de Málaga, complicou.-se na manhã desta terça-feira. As autoridades apontam, agora, o dia de amanhã como o do final dos trabalhos.

As equipas de resgate finalizaram a escavação de um túnel vertical, paralelamente ao poço em que a criança de dois anos de idade caiu, há já nove dias.

De acordo com um responsável dos bomberos de Málaga, a operação deparou-se com problemas relacionados com o revestimento do túnel que está a ser aberto, o que deverá adiar para amanhã, quarta-feira, o final dos trabalhos.

Os trabalhos decorreram durante toda a noite, tendo a perfuração do túnel paralelo atingido 60 metros.