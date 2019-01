"João Sousa ainda vai bater mais recordes para o ténis português". Em pares e em singulares

O presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, acredita que João Sousa tem capacidade para continuar a fazer história para o ténis português, tanto na vertente de pares como na de singulares.

O número um nacional alcançou as meias-finais do Open da Austrália, em pares, feito inédito para o ténis nacional: nunca um jogador luso chegara ao "top-4" de um torneio do Grand Slam, só ou acompanhado. Vasco Costa acredita que João Sousa não ficará por aqui.

"É mais um feito histórico alcançado pelo João Sousa, que tem batido todos os recordes do ténis português. Este resultado vem dar seguimento ao que já se sabia: João Sousa é um jogador polivalente. Ainda vai bater mais recordes para o ténis português", afiança o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, em entrevista à Renascença.

Longevidade e motivação para criar mais fazedores de história



Os grandes jogadores de pares costumam chegar perto dos 40 anos. Vasco Costa prevê que João Sousa tenha grande longevidade na carreira.

"O João Sousa é um jogador muito completo, tanto joga bem em singulares como pares. A partir do ano passado, começou a apostar mais na variante de pares, antes jogava com menos regularidade. É natural que com as suas apetências que possa ter uma longevidade grande, não só na carreira individual, mas também na carreira de pares. O João Sousa é muito forte, tanto física como mentalmente. Obviamente que nalguns torneios a sobrecarga é maior, mas o João Sousa saberá fazer as opções certas nas alturas certas. Quando for possível, tentará conciliar e com certeza que uma não irá interferir com a outra", assegura.

A esperança do presidente da Federação Portuguesa de Ténis é que, no futuro, Portugal possa ter mais "Joões Sousa": "Estamos a trabalhar para isso e esperamos que sim. Possivelmente não no imediato, mas estamos a trabalhar para que no futuro possamos ter bons jogadores."

João Sousa e Leonardo Mayer esperam por adversário para as meias-finais, que sairá do duelo entre as duplas Jamie Murray-Bruno Soares e Henri Kontinen-John Peers.