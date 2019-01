"Quando a polícia é atacada, é atacada a comunidade no seu conjunto"

“Nada, mas absolutamente nada justifica este conjunto de ações violentas contra a polícia”. Este é o ponto essencial que antigo ministro Rui Pereira quer deixar claro a propósito da noite de desacatos em Lisboa e Setúbal, na noite de segunda-feira e madrugada desta terça.

“A polícia, constitucionalmente e de acordo com a lei, representa o Estado no seu conjunto e tem por objetivos garantir o Estado de Direito, defender as instituições democráticas e defender os nossos direitos, liberdades e garantias”, sublinha o também ex-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT).

“Portanto, quando a polícia é atacada num Estado de Direito democrático, não podemos falar em incidentes entre grupos da população e a polícia. Na realidade, trata-se de ataques a uma instituição do Estado de Direito democrático e à comunidade no seu conjunto”, sustenta.

Pelo menos nove viaturas foram incendiadas e 11 caixotes do lixo destruídos com recurso a ‘cocktails molotov’ na última noite em Odivelas (Lisboa).

Já durante a madrugada desta terça-feira, pelas 3h15 e agora em Setúbal (na Bela Vista), foram lançados três cocktails ‘molotov’ contra uma esquadra da PSP.

De acordo com a polícia, nada indica que estes incidentes estejam associados à manifestação e distúrbios de segunda-feira em Lisboa, durante uma manifestação de moradores do Bairro da Jamaica (Seixal) contra os atos de violência policial e de racismo que, em seu entender, os agentes policiais tiveram no domingo, quando foram chamados a pôr fim a distúrbios entre moradores.