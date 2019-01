Cristiano Ronaldo admite culpa por fraude fiscal e paga 18,8 milhões de euros

Cristiano Ronaldo compareceu, esta teça-feira, no Tribunal de Madrid, no âmbito do caso de fraude fiscal. O futebolista português aceitou o acordo para assumir formalmente a culpa e aceitou o pagamento de uma multa de 18,8 milhões de euros, assim como dois anos de prisão com pena suspensa, segundo a "Reuters".

O avançado da Juventus é acusado de desfalcar o Fisco espanhol em 14,7 milhões de euros, relativos a direitos de imagem e referentes ao período entre 2011 e 2014, quando ainda era jogador do Real Madrid.



O acordo prevê que Cristiano Ronaldo pague a multa e os valores gastos pelo Ministério Público espanhol na investigação, além do valor inicial que teria de pagar ao Fisco, de cerca de seis milhões de euros.

Cristiano Ronaldo chegou à audiência provincial, em Madrid, de mão dada com a namorada, Georgina Rodríguez. Os dois estavam sorridentes, mas não prestaram declarações aos jornalistas presentes à entrada. O casal deixou o tribunal uma hora depois, com o caso encerrado.

De acordo com o jornal espanhol "El Mundo", Ronaldo pediu que lhe fosse permitido o acesso pela garagem, alegando razões de segurança. Contudo, o tribunal recusou o pedido do internacional português.

[notícia atualizada às 9h49]