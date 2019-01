João Sousa está nas meias finais de pares do Open da Austrália

O tenista português João Sousa e o argentino Leonardo Mayer qualificaram-se para as meias finais do torneio de pares do Open da Austrália, ao baterem o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus.

A dupla luso-argentina precisou de uma hora e 32 minutos para vencer os 15.º classificados da hierarquia mundial pelos parciais 6-4 e 7-6 (8-6).

A jogarem juntos o nono ‘major’ da carreira, Sousa e o argentino Mayer vão jogar pela primeira vez uma meia final de um torneio desta envergadura, ultrapassando o feito alcançado em 2015, quando chegaram aos quartos de final do Open dos Estados Unidos.

Em 2018 chegaram aos oitavos de final dos torneios de Roland Garros e de Wimbledon.

O português e o argentino, já eliminados em singulares, vão defrontar nas meias finais os vencedores do jogo que opõe as duplas Jamie Murray/Bruno Soares - Henri Kontinen/John Peers.