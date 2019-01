Túnel pronto em Málaga. Começa a fase final do resgate de Julen

Está terminada a perfuração vertical paralela ao túnel onde caiu Julen, o menino espanhol de dois anos, há mais de uma semana.

A tarefa foi mais difícil do que se esperava, sobretudo devido às características do solo. As 15 horas previstas para a perfuração converteram-se em mais de 50 horas de trabalho.

O resgate do menino de dois anos está agora mais próximo. Será introduzido um tubo e preenchida a cavidade do túnel, a pedido dos mineiros, o que pode levar entre 12 a 14 horas. Portanto, só na tarde desta terça-feira é que os profissionais da Brigada de Resgate Mineiro podem descer e escavar a galeria horizontal que os levará até Julen.

Dadas as dificuldades que foram encontradas até agora, estima-se que toda esta operação possa demorar até 24 horas.

Furo investigado

Um tribunal de Málaga já abriu um processo para esclarecer as circunstâncias que tornaram possível a queda de Julen no poço, avança o jornal espanhol “El Mundo”.

O furo, escavado para encontrar água, está ilegal. Nem o poço nem as obras subsequentes tinham autorização do município.

As autoridades interrogaram o dono da quinta, familiar dos pais de Julen, e o empresário que iniciou a prospeção de água. Segundo o “El Mundo”, a partir desses depoimentos, ficou a saber-se que o orifício foi aberto a 18 de dezembro e que, dias antes da queda de Julen, foram realizados alguns trabalhos na área.