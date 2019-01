Viaturas incendiadas e esquadra atingida por “cocktails molotov”

Foi uma madrugada marcada por vários incidentes. A esquadra da Bela Vista em Setúbal foi atingida por “cocktails molotov” e há registo de várias viaturas incendiadas em Odivelas e Loures.

A Renascença apurou, junto de fonte oficial, que duas viaturas foram incendiadas no centro Odivelas e outras duas na Póvoa de Santo Adrião, com recurso a “cocktails molotov”.

Mas um comunicado da PSP revela ainda que “foram incendiados e destruídos 11 caixotes do lixo e danificadas, nesta sequência, cinco viaturas, na zona circundante ao Bairro da Cidade Nova, também com a utilização de ‘cocktails molotov’”.

As autoridades intercetaram cinco suspeitos. Um deles, de 18 anos, acabou detido depois de ser reconhecido por testemunhas como um dos autores do lançamento dos engenhos incendiários.

Mas houve registo de outros incidentes. No bairro da Bela Vista, em Setúbal, foram lançados três “cocktails molotov” contra a esquadra da PSP.

Não houve feridos, mas registaram-se danos na esquadra e numa viatura civil.

A PSP continua a investigar estas duas ocorrências.

“A Polícia de Segurança Pública continua as investigações destas duas ocorrências, nada indiciando, até ao momento, que estejam associados à manifestação ocorrida ontem no Terreiro do Paço”, esclarece o mesmo texto enviado à redação.



Na segunda-feira, pelo menos, quatro pessoas foram detidas em Lisboa após o lançamento de pedras contra a PSP. Os distúrbios aconteceram durante a manifestação de cerca de duas centenas de moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal.

Um protesto em frente ao Ministério da Administração Interna contra a violência policial e o racismo que seguiu pela Avenida da Liberdade, em direção ao Marquês de Pombal. Foi no percurso inverso que surgiram os desacatos.





[notícia atualizada às 8h00]