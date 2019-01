Regulamento da Taça da Liga abre vaga no onze do FC Porto para o clássico

Os regulamentos na Taça da Liga dão nova dor de cabeça ao FC Porto e a Sérgio Conceição para o clássico frente ao Benfica, a contar para a meia-final da prova.

De acordo com as regras da competição, as equipas precisam de alinhar com dois jogadores formados localmente no onze inicial e esses jogadores terão de fazer, pelo menos, os primeiros 45 minutos. Com a lesão de Danilo Pereira, apenas Pepe encaixa no parâmetros, entre os habituais titulares, o que abre uma vaga no onze inicial dos dragões aos menos utilizados.

Deste modo, para o jogo desta terça-feira, o FC Porto terá de escolher um titular entre Diogo Leite, Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Hernâni, André Pereira ou Wilson Manafá.

O FC Porto já teve "problemas" com esta regra na presente edição edição da Taça da Liga. O médio Bruno Costa foi substituído durante a primeira parte da última jornada da fase de grupos, frente ao Belenenses. Os dragões justificaram a saída do médio com uma lesão.

O FC Porto-Benfica está marcado para esta terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O jogo terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.