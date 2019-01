Marcelo chega ao Panamá dia 25 com “esperança de uma boa notícia”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega ao Panamá no dia 25, sexta-feira, e pode ir ainda participar nesse mesmo dia na via-sacra da XXXIV Jornada Mundial da Juventude, que esta terça-feira se iniciam naquele pais e terminam no domingo.

A atenção do Presidente está voltada sobretudo para domingo, data em que será anunciado o local das próximas jornadas, havendo grande expectativa de que seja em Lisboa. O próprio Marcelo fez referência a essa expectativa na recente receção ao Corpo Diplomático creditado em Portugal. Dirigindo-se ao núncio apostólico, D. Rino Passigato, o Presidente agradeceu-lhe a sua missão em Portugal e deixou o desejo de uma boa noticia.

“De modo particular agradeço o carinho votado a Portugal ao longo de dez inesquecíveis anos, com a visita de suas santidades, os Papas Bento XVI e Francisco e a esperança de uma boa notícia no nosso encontro com a juventude de todos os cantos da terra”, disse Marcelo Rebelo de Sousa no dia 14.

A 11 já o Parlamento tinha aprovado a viagem do Presidente ao Panamá e a 16, Marcelo divulgou no site da Presidência a deslocação ao Panamá, a convite do seu homologo, Juan Carlos Varela, “para participar nas XXXIV Jornadas Mundiais da Juventude, presididas pelo Papa Francisco”.

Apesar de o grande momento previsto ser no domingo, o Presidente português vai participar noutros momentos da visita papal e das jornadas.

Marcelo, que vai viajar apenas com seguranças e ajudante de campo, mas acompanhado pelo embaixador de Portugal do Vaticano, chega á Cidade do Panamá no dia 25 pelas 18 horas locais (menos 5 que em Lisboa).

Nesse dia, tem um jantar privado e pode ir logo à via -sacra que estará a decorrer. No dia seguinte, sábado, 26, participa na missa em que será dedicado o altar da catedral de Santa Maria La Antigua, que foi restaurado por portugueses.

Ainda no sábado, o Presidente português tem um encontro com o Presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, e pretende também encontrar-se com peregrinos portugueses.

No domingo, Marcelo estará então na missa de encerramento das Jornadas, no final da qual o Papa Francisco deve anunciar onde vai realizar-se o próximo encontro mundial de jovens católicos.