Herrera quer ultrapassar a "final" contra o Benfica

Héctor Herrera, médio do FC Porto, fez a antevisão do clássico frente ao Benfica, a contar para as meias-finais da Taça de Liga. Em declarações ao Porto Canal, o capitão dos dragões reforçou a vontade do plantel em conquistar o troféu:

"O grupo está muito mentalizado e com muita vontade de conquistar este troféu. Temos de nos preocupar connosco e com o que temos de fazer dentro do campo. A nossa maior motivação é vencer esta taça e, para isso, temos de começar por vencer o Benfica".

"É um clássico frente a um rival que queremos vencer sempre. Amanhã há que entrar em campo e tentar estar ao nosso melhor nível, e dar tudo para conseguir a vitória", adicionou.

O mexicano, em final de contrato com o FC Porto, deixou ainda uma mensagem para os cerca de 14 mil adeptos que se vão deslocar até Braga: "Estejam connosco como sempre estão. São uma parte fundamental da nossa caminhada, o jogo de amanhã vai ser uma final".

O FC Porto-Benfica está marcado para esta terça-feira, às 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.