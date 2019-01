Luís Freire de saída do Estoril

Luís Freire pode estar de saída do Estoril. De acordo com o jornal "Maisfutebol", o técnico de 33 anos apresentou a demissão junto da direção do clube.

Segundo a publicação, a rescisão ainda não está finalizada, mas o técnico já não deve orientar a formação "canarinha" na próxima partida.

O Estoril, recém-despromovido, tem o objetivo assumido de regressar já esta temporada ao principal escalão, mas os últimos quatro jogos sem vitórias afastaram a equipa do topo da tabela. O Estoril é atualmente quarto classificado, com 30 pontos, a dez do líder Paços de Ferreira, e a oito de um lugar de subida, ocupado pelo Famalicão.

Luís Freire chamou à atenção na temporada passada, ao conseguir a subida do Mafra do Campeonato de Portugal para a II Liga.