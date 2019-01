​Kia Proceed – A shooting-brake coreana

Uma opção original para quem quer uma carrinha mas quer transmitir um ar jovem, ou ser encarado como mais do que um chefe de família. Ou para quem quer um carro de traços desportivos, mas espaçoso, confortável e consoante o motor, um carro com alma.



O Kia Proceed é uma Shooting-brake, que tem uma altura ao solo reduzida, que apresenta um tejadilho inclinado, e um aileron traseiro de dimensões generosas mas ainda assim perfeitamente integrado no conjunto da carroçaria.

Tal como os vidros laterais, com um recorte a assemelhar-se a uma barbatana de tubarão

Na traseira, há uma interessante assinatura luminosa a sublinhar uma lateral traseira que faz lembrar o design de um prestigiado construtor de Estugarda na Alemanha. Traseira complementada com um agressivo difusor traseiro, onde surgem duas esguias ponteiras de escape.

A marca coreana diz que produziu este carro, tendo em conta as críticas da imprensa a outros modelos da Kia. O “feeling” de condução, por exemplo, foi refinado, com uma suspensão rebaixada, uma afinação de molas e amortecedores, um “retoque” no controlo de estabilidade que passa a ser mais permissivo.

A bordo, o espaço é generoso, mesmo para pessoas de estatura mais elevada o banco traseiro acolhe-os com espaço sem que a cabeça toque no teto. A bagageira é muito espaçosa, uma referência entre as Shooting-brake, espaço que se amplia em profundidade por baixo do tapete.

É um carro confortável de conduzir, assertivo no ataque ás curvas, estável.

