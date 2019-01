Boateng confirma. "Estou a caminho do Barcelona"

Kevin-Prince Boateng está mesmo a caminho do Barcelona. A confirmação foi dada pelo próprio médio ganês em declarações à Sky Itália:

"Estou a caminho do Barcelona, sim. É uma enorme oportunidade que não poderia recusar. Vou jogar no maior clube do mundo, mas fico triste por deixar o Sassuolo, é um clube que respeito muito. Agora vou-me focar no Barcelona e quero marcar um golo no próximo jogo com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu".

Boateng, de 31 anos, tem tido uma carreira marcada pela polémica, e já passou por clubes como Hertha de Berlim, Dortmund, Tottenham, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas e Eintracht Frankfurt. Esta época, levava cinco golos apontados em 15 jogos disputados.

O ganês esteve muito perto de assinar pelo Sporting pela temporada passada, mas reprovou nos exames médicos em Alvalade.