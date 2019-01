Ashley Cole regressa a Inglaterra para assinar pelo Derby County

O Derby County anunciou, esta segunda-feira, a contratação do lateral Ashley Cole.

O antigo internacional inglês de 38 anos regressa assim ao futebol inglês, depois de ter deixado o Chelsea em 2014 para rumar à Roma. Depois de uma época em Itália, Cole seguiu para a MLS, onde representou o LA Galaxy durante três temporadas.

Nos "rams", Ashley Cole vai reencontrar Frank Lampard, que foi seu colega de equipa durante quase uma década no Chelsea e que hoje orienta o Derby County.

Em declarações reproduzidas no site, Ashley Cole admite que não hesitou em regressar a Inglaterra: "Tive uma conversa com o Frank e não precisei de pensar muito para aceitar. O objetivo é lutar pela subida de divisão. Poderia ter ficado na MLS, no conforto, mas quis regressar e lutar pelos objetivos do clube".

O Derby é atualmente 6º classificado do segundo escalão do futebol inglês.