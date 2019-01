Portugueses no Panamá descrevem ambiente “de grande entusiasmo” com as JMJ

Na cidade do Panamá, onde decorrem, a partir desta quarta-feira, as Jornadas Mundiais da Juventude, o ambiente é de “grande entusiasmo”. “É algo importante para o Panamá. Ao contrário de Portugal, que já se vem habituando a grandes eventos ultimamente, desde desportivos a culturais, o Panamá não está tão habituado a isso”, explica José Carvalho, emigrante português no Panamá. José vive há três anos neste país da América Central. É diretor comercial da filial latino-americana do Grupo IP, uma empresa internacional de venda de equipamentos industriais.

“Para eles foi uma festa, por exemplo, a participação no Mundial de futebol”, recorda o português, que viu o Panamá participar pela primeira vez, no último verão, nas fases finais do evento da FIFA. “Na mesma medida, receber aqui a JMJ é uma honra para eles”, conta. Também José Pedro Rocha, que vive há 10 meses no Panamá, vê o país entusiasmado com os preparativos para a Jornada Mundial Juventude (JMJ) e para a visita do Papa Francisco.

“Diria que depois do Mundial, que foi um grande acontecimento, o próximo acontecimento era a vinda do Papa ao Panamá em janeiro, para as JMJ. Não se fala de outra coisa desde essa altura”, conta o engenheiro português, que trabalha numa empresa norte-americana na cidade do Panamá, na indústria do petróleo e gás.

Na última semana, o português viu o entusiasmo a crescer ainda mais, com a população mobilizada para a “pré-jornada” – a fase anterior ao evento oficial, em que os voluntários ajudam na montagem dos palcos e na limpeza das áreas onde vão decorrer os eventos.

Com apenas 813 mil habitantes, a Cidade do Panamá deverá receber cerca de 200 mil jovens, provenientes de 155 países, para o evento. Ao todo, o país tem cerca de 4 milhões de habitantes e perto de metade da população vive na Área Metropolitana da capital. “À escala da infraestrutura local tem um impacto enorme. Tudo vai ficar bastante afetado durante a próxima semana”, explica José Pedro Rocha. Esta semana, o governo local deu tolerância de ponto à função pública, para quinta e sexta-feira, mas oficialmente o país não irá parar.

No entanto, tanto José Carvalho como José Pedro Rocha veem muitas empresas – mesmo as multinacionais - a dar alguma “flexibilidade” aos trabalhadores, já que é previsível que o sistema de transportes “colapse” e que seja difícil as pessoas movimentarem-se na cidade. “A maior parte das multinacionais decretou trabalho em "home office" (trabalho em casa) aos diretores, durante esta semana, para não verem as suas atividades afetadas”, conta José Carvalho. A empresa onde José trabalha deu mesmo “férias coletivas” aos colaboradores durante esta semana. E se muitos optam por “fugir à confusão” e viajar para países vizinhos, muitos outros aproveitam para participar nas JMJ. “As empresas que têm muitos trabalhadores locais veem que eles estão entusiasmados com o evento e querem dar alguma possibilidade de os seus funcionários poderem participar nos eventos, porque alguns deles vão ser durante a semana”, explica José Pedro Rocha. “Segurança não é preocupação”