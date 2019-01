De Conan aos Calema, dos Madrepaz a Mila: eis os 16 intérpretes do Festival da Canção 2019

Portimão é a segunda cidade a acolher uma final do Festival da Canção, depois de Guimarães na edição de 2018, prosseguindo um desígnio de descentralização, referiu Gonçalo Reis. “O papel da RTP também é mostrar que há valências dispersas pelo país com capacidade para acolher acontecimentos deste tipo”, justificou.

Reposicionamento de um produto “tradicional, que é uma imagem de marca da RTP, mas que foi alterado para muito melhor” é, também segundo Gonçalo Reis, outra marca do festival. Tal como a “ambição”, referiu o administrador, exortando os participantes a prepararem uma candidatura para “ganhar” para assim Portugal poder equacionar “bisar e organizar o festival em 2020”.

Para as semifinais, a RTP convidou dois grupos para recuperarem canções do certame desde os anos 1960 até à atualidade. Na primeira semifinal, o grupo convidado a alterar as canções foi o Cais do Sodré Funk Connection, enquanto as que serão cantadas na segunda semifinal são tratadas pela Kumpania Algazarra.