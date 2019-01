CGD perdeu 580 milhões de euros com empréstimos sem garantias. Saiba quem são os devedores

Durante os anos de crise, a Caixa Geral de Depósitos fez empréstimos imprudentes em que não respeitou as boas práticas de concessão de crédito e no qual perdeu 580 milhões de euros. Os empresários Joe Berardo e Manuel Fino, o grupo Artland e o negócio de Vale do Lobo são os cabeças de cartaz do buraco financeiro no banco do Estado.

Estes dados constam do relatório da EY após a auditoria realizada a pedido do Ministério das Finanças. As informações foram reveladas por Joana Amaral Dias na CMTV e o semanário Expresso teve acesso ao documento.

A versão preliminar contabiliza que as sete operações beneficiaram de 1.092 milhões de créditos da CGD, no período entre 2000 e 2015.

O ranking

Artland- Obteve um empréstimo de 476,4 milhões de euros, do qual ficou por pagar quase metade (214,4 milhões de euros).