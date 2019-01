UE impõe sanções à Rússia por causa do caso Skripal. Putin promete retaliar

A União Europeia implementou esta segunda-feira um pacote de sanções aos líderes dos serviços de informação do Exército russo e a dois dos seus agentes suspeitos do envenenamento de um agente duplo russo no Reino Unido há um ano.

O congelamento de bens e proibição de viagens para a UE aplicam-se a Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, os dois suspeitos de tentarem assassinar o espião Sergei Skripal, num envenenamento com Novichok que acabou por afetar também a filha do agente duplo, Yulia.

Os dois homens continuam a negar qualquer envolvimento no incidente, que teve lugar em março de 2018 na cidade inglesa de Salisbury, onde os Skripal vivem.

O caso gerou elevadas tensões diplomáticas entre a Rússia e o Ocidente. As sanções anunciadas esta segunda-feira aplicam-se também ao chefe e vice-chefe da agência de serviços de informação do Exército (GRU), Igor Olegovich Kostyukov e Vladimir Stepanovich Alexseyev.

"Estas designações incluem dois oficiais do GRU e o chefe e vice do GRU, responsáveis pela posse, transporte e uso de um agente nervoso tóxico em Salisbury no fim-de-semana de 4 de março de 2018", lê-se no comunicado da UE após todos os Estados-membros terem aprovado as sanções.

Em resposta ao passo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou as suspeitas "infundadas", referindo que Moscovo "ainda não recebeu qualquer prova" do envolvimento dos agentes no envenenamento.

O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, por sua vez, emitiu um comunicado em que promete "medidas retaliatórias" contra a UE por causa das sanções.

"Reservamo-nos o direito de aplicar medidas retaliatórias face a esta ação hostil. As acusações contra a Rússia e contra os nossos cidadãos no caso Skripal não resistem às críticas."