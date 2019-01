Chaves contrata defesa argentino

O Chaves anunciou, esta segunda-feira, a contratação do defesa central argentino Gastón Campi, proveniente do Estudiantes por empréstimo até ao final da temporada.

O defesa de 27 anos representou o Racing, Atlético Rafaela e o Estudiantes antes de se estrear no futebol europeu. Em declarações no site do clube flaviense, Campi mostrou-se satisfeito com a mudança para Portugal:

"Estou muito feliz porque é uma oportunidade de me afirmar no futebol europeu. Sou forte no jogo aéreo, e vou ajudar a equipa a conquistar uma boa classificação".

Tiago Fernandes continua a revolucionar o plantel, que já viu sair Stephen Eustáquio, Marcão, Brigues e Avto, e entrar Luther Singh, Rúben Macedo, Erdem Sem, Costinha e Calasan.