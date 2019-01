Roger Federer poderá estar no Estoril Open. "O convite foi feito"

Roger Federer poderá marcar presença no Estoril Open 2019. Em declarações a Bola Branca, João Zilhão, director do torneio, confirma que foi lançado o desafio ao tenista suíço:

“É apenas um repto que lançámos ao Roger. Sabemos que ele gostaria de jogar mais em terra batida e estaríamos aqui para o receber. Ele gosta muito de Portugal e o nosso torneio é extraordinário para os amantes de terra batida. Os jogadores que têm passado por cá têm adorado”.

O tenista de 37 anos, que foi ontem eliminado por Stefanos Tsitsipas no Open da Australia, em Melbourne, confirmou que iria voltar a competir em terra batida no torneio Roland Garros. Zilhão refere ainda que no Estoril podia preparar-se para o torneio Roland Garros:

“Depois daquela vitória histórica do Stefanos Tsitsipas sobre o Roger Federer no Open da Austrália, Tsitsipas que vai estar no Estoril este ano. Lançamos o convite ao Roger Federer para vir ao Estoril para se preparar para o Garros e fazer aqui nos cortes do ténis do Estoril uma grande preparação para Roland Garros em terra batida”.

Caso o tenista suíço aceite o convite, João Zilhão afirma que as negociações “seriam muito difíceis e dispendiosas”, pois o cachet de Federer é o “mais alto do mundo”. Até agora ainda só foi revelado o nome de dois jovens jogadores, o grego Stefanos Tsitsipas, e o australiano Alex de Minaur, mas João Zilhão afirma que mais nomes serão anunciados.

“Temos mais alguns jogadores fechados, grandes nomes que iremos anunciar a seu tempo. Neste momento ainda só lançamos dois jogadores, mas nas próximas semanas iremos anunciar mais nomes. Posso dizer que estamos com um excelente cartaz para 2019”, declarou.